Katalonya'nın eski Başkanı Almanya'da gözaltına alındı
Referandumun ardından İspanya'yı terk eden Katalonya'nın eski başkanı Carles Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı.
Katalonya'nın eski başkanı Carles Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı. Puigdemont hakkında Katalonya'daki bağımsızlık referandumu nedeniyle İspanyol makamlarınca yakalama kararı çıkarılmıştı. Puigdemont, bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'yı terk etmişti.
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(Habertürk)
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