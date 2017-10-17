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Eski Kerkük Vali Kerim'in yardımcısı Sait, yeni vali olarak atandı

Vali Yardımcısı Rakan Sait'in Irak'ın Kerkük kentine yeni vali olarak atandığı bildirildi.

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Vali Yardımcısı Rakan Sait'in Irak'ın Kerkük kentine yeni vali olarak atandığı bildirildi.

Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan yeni Vali Sait, ''Kerkük valilik görevine bugünden itibaren merkezi Bağdat hükümeti tarafından atanmış bulunuyorum. Kentteki hayatın yeniden normale dönmesi için vali olarak gereken görevi üstleniyorum.'' dedi.

"Güvenliği hükümetin desteğiyle sağlayacağız"

Kerkük'ün güvenliğinin sağlanması için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Sait, ''Kerkük Güvenlik Komisyonu başkanlığını da yürüttüğümüz bu kentte güvenliği hükümetin desteğiyle sağlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

Sait, hayatın normale dönmesi için gereken tüm adımların atılacağını vurgulayarak, ''Kentteki tüm devlet kurum ve kuruluşları mutlak suretle mesailerini yapacaklar ve okullarda eğitim devam edecektir.'' diye konuştu.

Yeni Vali Sait, operasyondan dolayı çok sayıda ailenin kenti terk ettiğine dikkati çekerek, Kerkük'ü terk eden tüm ailelerin dönüşü için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Irak meclisi, eski Vali Necmeddin Kerim'i 14 Eylül Perşembe günü oy çokluğuyla görevinden azletmişti.

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