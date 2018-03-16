Eski Lübnan Başbakanı Sinyora: Tarih bizi affetmeyecek

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince Bakü'de düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu, "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelle devam etti.

Eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa moderatörlüğündeki panele Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Rusya Federasyonu'nun eski Başbakan Yardımcısı Gennady Burbulis ve MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Eski Lübnan Başbakanı Sinyora, Osmanlı devleti dağıldıktan sonra bölgede faciaların ve siyasi şokların yaşandığını söyledi. Bölgeye kenardan müdahaleler olduğunu, toplumların çalkalandığını ifade eden Sinyora, bugün Ortadoğu'da yaşanan sorunların temelinde Filistin sorununun çözülmemesinin yattığını vurguladı.

Suriye krizinden de bahseden Sinyora, "Bazı büyük devletler Suriye'de suç işliyor. Onlar yeni icat ettikleri silahları Suriyeliler üzerinde deniyor. Diğer ülkeler ise buna seyirci kalıyor. Bu feci olaylar nedeniyle tarih bizi affetmeyecek." diye konuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov da Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin Azerbaycan'ı da etkilediğini, dolayısıyla bölgede barış ve istikrarın hakim olmasını arzu ettiklerini belirtti. Memmedyarov, bölgesel sorunların çözümü için Birleşmiş Milletlerde (BM) reformlar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Rusya Federasyonu'nun eski Başbakan Yardımcısı Burbulis, Ortadoğu'daki gerginliğin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından arttığını savundu. Burbulis, Sovyetler Birliği'nin soğuk savaşa katılmakla büyük yanlışlık yaptığını söyleyerek, "Bu bizim en büyük hatamızdı. Sovyetler Birliği bu nedenle dağıldı ve şimdi bölgede bunun acı sonuçlarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Terörizmle mücadelede ortak ve ilkeli bir tavır takınılması gerekir"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız ise Türkiye olarak Ortadoğu'da barış ve huzurun sağlanması için tam güçleriyle çaba harcadıklarını vurguladı.

Yıldız, bölgedeki çatışmaların devam ettiği, bazı devletlerin terör örgütlerine karşı kararlı mücadele yapmadığı sürece bölgenin, güçlerin sürekli oyun merkezi haline dönüşeceği uyarısında bulundu.

Yıldız, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki sorunların çatışmaya dönüşmeden sonlandırılması için mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sorunların önemli bölümünün kötü yönetişimden kaynaklandığına, kötü yönetişimin meşruiyet sorununu daha da artırdığına dikkati çeken Yıldız, "Mezhepçi politikalardan kaçınılması gerekiyor. Terörizmle mücadelede ortak ve ilkeli bir tavır takınılması gerekir." dedi.