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Eski Malezya Başbakanı hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak için ekip kurulacak

Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak'ın savunma bakanı olduğu dönemde satın alınan denizaltılarla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırması için özel bir ekibin kurulacağı bildirildi.

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Channel News Asia'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Mohamad Sabu, 2002 yılında Necip Rezak'ın savunma bakanı olduğu dönemde Fransa'dan alınan denizaltılarla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırması için özel bir ekibin kurulacağını belirtti.

Sabun, ekibin üyelerinin ve yetkilerinin yakın zamanda Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini kaydetti.

Necip'in 2002 yılında Savunma Bakanı olduğu dönemde, 1 milyar Euro değerinde iki Scorpene sınıfı ve bir Agosta sınıfı denizaltı satın alınmıştı.

Ülkede aracılara fazla komisyonlar ödendiği ve yolsuzluk yapıldığı ileri sürülmüştü.

Geçen ayki genel seçimlerde Necip'i yenerek başbakan olan Mahathir Muhammed, ülkede yapılan yolsuzluklarda adı geçenlerin cezalandırılacağını ve çalınan paraların geri alınacağını açıklamıştı.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisi'nin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

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