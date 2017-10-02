Eski Pakistan Başbakanı Şerif partisine dönüyor

Pakistan Ulusal Meclisi, görevden azledilen Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in yeniden partinin başına geçmesini sağlayacak yasayı oy çokluğuyla kabul etti.

Parlamentonun alt kanadı tarafından kabul edilen yasaya göre, daha önce hüküm giymiş ve parlamento üyesi olamayan kişiler de parti başkanı olabilecek.

Söz konusu yasa ile Anayasa Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılan Şerif'in, yeniden Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) lideri olabilmesinin önü açılmış oldu.

Ulusal Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran PML-N iktidarı, yasayı geçirse de muhalefet kanadının yoğun eleştirilerine maruz kaldı.

Muhalefet, yasanın tek amacının “Navaz Şerif’in yeniden parti başkanlığına dönmesini sağlamak” olduğunu savunuyor.

Oylama esnasında, bazı muhalefet partisi üyelerinin, yasayı, tasarının kopyalarını yırtarak, protesto etmesi dikkat çekti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin’in yasayı kısa sürede onaylaması bekleniyor.

Yasa daha önce Senato’da oylanmış ve kabul edilmiş ardından Ulusal Meclis’e gelmişti.

Öte yandan PML-N kurmaylarının yarın başkent İslamabad’da toplanarak, Şerif’i yeniden parti başkanı seçmesi öngörülüyor.

Muhalefet ise yasayı Anayasa Mahkemesine taşıyacağını duyurdu.

PML-N de bugün parti tüzüğünde değişikliğe giderek, hüküm giymiş kişilerin de parti başkanı olabilmesini sağlayan maddeyi kabul etmişti.