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Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in damadı tutuklandı

Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden azledilen eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in damadı Muhammed Safdar, Katar'dan ülkeye dönüşünde tutuklandı.

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Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden azledilen eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in damadı Muhammed Safdar, Katar'dan ülkeye dönüşünde tutuklandı.
 
Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi (NAB) tarafından verilen karar doğrultusunda, Safdar, İslamabad Havalimanı'nda güvenlik güçlerince tutuklandı. Safdar, bugün mahkemeye çıkacak.
 
Safdar'ın yanında bulunan eşi Meryem Navaz Şerif, eşinin tutuklanması sonrasında havalimanından ayrılarak, ikametgahına geçti.
 
Öte yandan, yerel televizyon kanallarına yansıyan görüntülerde, çok sayıda Şerif destekçisinin Safdar'ı taşıyan güvenlik aracının etrafında olayı protesto ettiği görüldü.
 
Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Navaz Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.
 
Anayasa Mahkemesi, Şerif'in bazı aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin 6 hafta içinde yolsuzluk mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Yolsuzluk mahkemesi, belgeler ışığında Şerif, ailesi ve Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar hakkındaki davaları görmeye başlamıştı.
 
Pakistan'da Şerif'ten boşalan başbakanlık koltuğuna iktidar partisinin adayı Şahid Hakan Abbasi seçilmişti.

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