Eski Rus casus Sergey Skripal'in kızı Yulia Skripal hastaneden taburcu edildi

İngiliz basınında yer alan bilgiye göre; eski Rus casus Sergey Skripal ile birlikte İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenen Yulia Skripal hastaneden taburcu edildi.

İngiltere'nin Salisbury kentinde yaşayan Sergey Skripal, kızı ile birlikte yemek yediği bir restoranda kimyasalla zehirlenerek bilincini kaybetmiş şekilde bulunmuştu.

Uzun süredir yoğun bakımda bulunan Yulia Skripal geçtiğimiz günlerde bilinci açılmış ve besin almaya başlamıştı. Eski casus Sergey Skripal'in ise sağlık durumunun iyiye gittiği, fakat henüz bilincinin açılmadığı belirtilmişti.