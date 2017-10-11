Estetik olmaya gittiler ülkelerine alınmadılar

Yüzlerinde bandajlarla yetkilileri ikna etmeye çalışan genç kadınların fotoğrafı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Üç genç Çinli arkadaş, ülkelerindeki 1 hafta süren 'Golden Week' tatilini fırsat bilerek Güney Kore'ye estetik ameliyat olmaya gitti. Ancak ameliyat sonrasında yüzleri şiştiği için pasaportlarındaki fotoğrafa benzemeyen genç kadınlar, Güney Kore havaalanında pasaport kontrolünden geçemedi ve göçmen bürosu tarafından sorguya alındı.

Sorgu sırasında yüzlerinde bandajlar ve ellerinde pasaportlarıyla yetkililere bakan üç genç kadının fotoğarfı sosyal medyada hızla yayıldı. Güney Kore, estetik cerrahi alanında bölgenin geri kalanına göre sunduğu uygun fiyatlar ve promosyonlarla, estetik ameliyat olmak isteyenler açısından bir cazibe merkezi teşkil ediyor.