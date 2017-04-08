ETA terör örgütü, mühimmatlarını Fransa'ya teslim etti
Terör örgütü ETA, mühimmatlarını Fransız polisine teslim ettiğini açıkladı.
- İHA
Terör örgütü ETA, Avrupa'daki direnişi resmen sona erdirerek, tüm mühimmatlarını Fransız polisine teslim ettiğini açıkladı. ETA, Fransa'nın Güney-Batısında Pyrénée-Atlantique ve Haute-Pyrénées saklanan 12 mühimmat konumunu "Barış zanaatçileri" grubu vesilesiyle Fransız Polisine bildirdi. Paris'teki antiterörist uzmanlara göre mühimmat çoğunluğu Fransa'den çalınmış 130 silah ve 3 ton patlayıcıdan oluşuyor. Güney Fransa'daki Bayonne kentinde düzenlenen bir törenle, bulunan mühimmatlar ve yerleri yargı makamlarına devredildi. İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığı için 59 yıldır mücadele eden ETA'nın, bugüne kadar gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 800'den fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı.
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