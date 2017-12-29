Etiyopya: Hedasi Barajı Mısırlılara zarar verme amacıyla yapılmıyor

Selassie, Mısır'da bir televizyon kanalındaki konuşmasında, Hedasi Barajı'nın inşasının Mısırlılara zarar verme amacıyla yapılmadığını belirtti.

Hedasi Barajı konusunda Etiyopya ve Sudan'la yapılacak teknik müzakerelerin dondurulmasına ilişkin Selassie, "Müzakereler bazı teknik sorunlarla karşı karşıya kaldı ancak başarısızlığa uğramadı." dedi.

Barajın üç ülke için de önemli bir proje olduğunu anlatan Selassie, İlkeler Anlaşması kapsamında sorunları aşmak gerektiğini, Mısır ve Etiyopya halkları arasında güven oluşması gerektiğini sözlerine ekledi.

- Baraj krizi

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan birini teşkil eden Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar yaşanmıştı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakereler sonucu 6 Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalandığı bildirilmiş, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmemişti.

Mısır, Etiyopya ve Sudan, ayrıca 20 Eylül 2016'da Hedasi Barajı projesinde "hidroelektrik üretim sistemi, modelleme, su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında müzakereler yapılmış ancak Mısır, 13 Kasım'da başkent Kahire'deki üçlü toplantının ardından, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya ve Sudan'la teknik müzakerelerin dondurulduğunu açıklamıştı.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın yıllık 55,5 milyar metreküp olan ve ülkenin tek su kaynağı durumundaki Nil sularındaki payının muhtemel olumsuz etkilerinden dolayı endişe ediyor. Etiyopya tarafı ise barajın özellikle enerji alanında getirisi olacağını, Sudan ve Mısır gibi ülkeler için herhangi bir zarar teşkil etmeyeceğini savunuyor.