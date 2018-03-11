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Etiyopya ordusu “yanlışlıkla” 9 sivili öldürdü

Etiyopya ordusunun terör örgütü Oromo Kurtuluş Cephesi’ne (OLF) yönelik operasyon sırasında 9 sivili öldürdüğü bildirildi.

  • AA
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Oromiya Eyaleti Sözcüsü Addisu Arega, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eyaletin Kenya sınırındaki Moyale kasabasında, terör örgütü OLF’ye operasyon yapan bazı askerlerin yanlış bilgilendirme sonucu 9 sivili öldürdüğünü, 12 sivili yaraladığını duyurdu.

Askerlerin, bölgeye sızmaya çalışan OLF üyelerini durdurmak için operasyon düzenlediğini kaydeden Arega, sivillerin ölümlerine sebep olan askerlerin gözaltına alındığını ve olayın soruşturulacağını ifade etti.

Arega, Oromiya eyaleti yönetiminin can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Bu vahşi suçu işleyen ve buna karışan tüm kişileri adalet önüne çıkarmak için Oromo halkıyla birlikte çalışacağız.” açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 45 yıl önce kurulan ve Oromo halkına yönelik ayrımcılık ve baskıyla mücadele ettiğini savunan silahlı OLF örgütü, hükümet tarafından terör örgütü olarak görülüyor.

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in geçen ay başbakanlık görevinden ve iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokrasi Cephesi (EPRDF) başkanlığından istifa etmesi sonrası ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.

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