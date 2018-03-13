Etiyopya’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 38 ölü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 48 kişiyi taşıyan otobüs, Amhara eyaletinin Legambo bölgesinde uçuruma yuvarlandı.



Kazada 10'u kadın 38 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.



Kazada ölen ve yaralananlardan büyük bir kısmının öğrenci olduğu kaydedildi.