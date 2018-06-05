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Etiyopya'da vaftiz yapan papaza saldıran timsah...

Etiyopya'da gölde vaftiz töreni yapan papaz Docho Eshete, Tabya bölgesindeki Abaya nehrinde 80 kişinin katıldığı bir vaftiz töreni sırasında timsahın saldırısına uğradı. Görgü tanıkları, 'İlk kişiyi vaftiz etmişti, ikinciye başlayacaktı, tam o anda bir timsah sudan fırladı ve rahibi kaptı' dedi.

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Etiyopya'daki abaya nehrinde gerçekleşen olayda vaftiz yapmakta olan rahip Docho Estete timsahların saldırısına uğradı. 80 kişinin katıldığı tören sırasında sudan fırlayan bir timsah rahibe saldırdı.

TİMSAH SUDAN FIRLADI VE...

Vaftiz töreninde bulunan köylülerden Ketama Kairo, BBC'ye verdiği mülakatta olayı şöyle anlattı: "İlk kişiyi vaftiz etmişti, ikinciye başlayacaktı, tam o anda bir timsah sudan fırladı ve rahibi kaptı".

KAFASINDAN VE KOLLARINDAN YARALADI

Pençeleriyle rahibi saran timsah , Estete'nin kafasında, kollarında ve bacaklarında derin yaralar açtı. Köylüler bir balık ağıyla timsahı durdurmayı başardı ancak timsah ağdan kurtularak suda kayboldu. Rahip Docho Estete kurtarılamadı.

SUDA YÜRÜYEBİLECEĞİNİ İDDİA EDEN RAHİP TE TİMSAHLARA YEM OLMUŞTU

2017 senesinde de Zimbabve'de suda yürüyebileceğini iddia eden bir rahip timsahların kurbanı olmuştu.

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