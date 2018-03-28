Etiyopya'da yeni başbakan belli oldu

Etiyopya'da Hailemariam Desalegn'in istifa etmesi sonrası boşalan başbakanlık görevini Oromolu lider Abiy Ahmed'in üstleneceği açıklandı.

Ülkedeki iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesince (EPRDF) gerçekleştirilen konsey toplantısında, koalisyonun başına Oromo Halklarının Demokratik Örgütü (OPDO) Başkanı Ahmed'in (42) geçmesi kararlaştırıldı.

Koalisyonun başına geçen Ahmed'in ilerleyen günlerde başbakanlık görevini devralması beklenirken, son 27 yıllık EPRDF yönetiminde ilk kez Oromolu bir isim başbakan oldu.

EPRDF'in başına geçen Ahmed, ülkede yıllarca ordu içerisinde görev yaptıktan sonra yarbaylığa yükseldi ve siyasete girerek Bilim ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı.

Ahmed, son olarak Oromiya Eyaleti Başkanı Lemma Megersa'nın yardımcılığını üslenmişti.

Farklı eyaletlerden dört partinin oluşturduğu EPRDF, Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF), Amhara Ulusal Demokratik Hareketi (ANDM), Oromo Halklarının Demokratik Örgütü ve Güney Etiyopya Halkları Demokratik Hareketi'nden (SEPDM) meydana geliyor.

Üç yıldır huzursuzluk sürüyor

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, geçen ay, başbakanlık görevinden ve EPRDF liderliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Etnik federalizmin uygulandığı Etiyopya'da komünist Derg rejiminin 1991'de yıkılmasından bu yana iktidarda bulunan EPRDF, başbakanın istifası sonrası olağanüstü hal ilan etmişti.

Etiyopya hükümetinin Oromiya eyaletindeki tarım arazilerini kamulaştırarak başkent Addis Ababa'nın sınırlarını genişletmeye çalışması sonucu Aralık 2015'te Oromiya'da başlayan gösteriler Amhara eyaletine de yayılmıştı. Protestolar sonrası tutuklanan çok sayıda muhalif isim, gazeteci ve aktivist geçen aylarda uygulamaya konulan af kapsamında salıverilmişti.

Yaklaşık 100 milyon insanın yaşadığı Etiyopya'da ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar oluştururken, Amharalar ise yüzde 27'lik bir kısmı teşkil ediyor.

Muhalif gruplar, hükümet ve ordunun, ülkenin sadece yüzde 6'sını oluşturan Tigray etnik grubu ve iktidar ortağı Tigray Halkı Kurtuluş Cephesince kontrol altında tutulduğunu ileri sürüyor.