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Everest Dağı’nın yüksekliği yeniden ölçülecek

Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest Dağı'nın yüksekliğinin, 2015 yılında Nepal'de yaşanan depremin verdiği hasardan dolayı yeniden ölçüleceği açıklandı.

  • İHA
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Everest Dağı, Himalayalar'da yaklaşık 28 derece kuzey enlemi ile 87 derece doğu boylamında, Çin Halk Cumhuriyeti-Nepal sınırı üzerinde yer alıyor. 8 bin 848 metre yüksekliğe sahip olan dünyanın en yüksek dağı Everest, yeniden ölçümlenecek. Nepal’in başkenti Katmandu’da 2015 yılının Nisan ayında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremden dolayı dağın yüksekliğinin değişip değişmediği yönündeki şüphelerin giderilmesi için tekrar ölçüleceği bildirildi. Hindistan ve Nepal hükümetinin ortak çalışma yürüteceği açıklandı. 
 
Öte yandan, Katmandu’da meydana gelen büyük deprem, bölgede 8 bin kişinin ölümüne ve 19 bin kişinin yaralanmasına yol açmış, bölgede çok sayıda bina yıkılmıştı.

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