Berlin'de Türk vatandaşları 'evet' çıkmasını kutladı

FETÖ'cülerin bulunduğu Silivri Cezaevi'nden 'hayır' çıktı

FETÖ dava ve soruşturmaları kapsamında tutuklananların yoğun olarak bulunduğu Silivri Cezaevi'nde, geçerli 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü "evet" çıktı.