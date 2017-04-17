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Evet sonucunu değerlendiren Avusturya Dışişleri Bakanı "Bölünme" saçmalığında bulundu

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ve Avusturya medyası Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi halk oylamasına büyük ilgi gösterdi. Evet sonucunu hazmedemeyen Kurz,'Referandum sonucu itibariyle bölünmüş bir ülke olarak üretti' saçmalığında bulundu.

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Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz halk oylamasında ‘’Evet’’ sonucun Twitter hesabından yorumladı. Kurz,"Referandum sonucu itibariyle bölünmüş bir ülke olarak üretti. AB’nin bu ülkeyle işbirliği gelecekte daha da karmaşık hal alacaktır.’’ hezeyanında bulundu.
 
Avusturya medyası Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi halk oylamasına büyük ilgi gösterdi. Avusturya’daki önde gelen basın, yayın organları Türkiye’deki gelişmeleri düzenli bir şekilde takipçilerine aktardı.
 
Ülkenin önde gelen gazetelerinden sol eğilimli der Stadard da anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasına yönelik haberini “ Erdoğan az bir farkla anaysa referandumunu zafere taşıdı” başlığı ile okuyucularına aktardı.
 
Avusturya’nın önemli günlük gazetelerinden Avusturya gazetesi, “Erdoğan referandumu Türkiye’de kazandı.” başlığı ile okuyucularına halk oylaması sonucunu bildirdi.
 
Aşırı sağa yakınlığı ile bilinen Kronen gazetesi ise, “Erdoğan isteğini az bir farkla gerçekleştiriyor.” başlıklı haberi ile okuyucularına bildirdi.
 
Liber sağ söyleme yakın Kurier gazetesi, Türkiye’de yapılan halk oylamasına ilişkin sonuçları “Türkiye-Referandum: zafer az bir farkla mutlak güce” manşeti ile okuyucularına duyurdu.
 

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