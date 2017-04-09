Ezana hakaret eden İngiliz DJ'e hapis cezası
'Dax J' adıyla bilinen İngiliz DJ, Tunus'un Nabeul kentindeki bir gece kulübünde çaldığı remixlerde ezan kullandığı gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İngiliz Guardian gazetesi, Tunus mahkemesinin, 'Dax J' adıyla bilinen İngiliz dj, çaldığı remixlerde ezan kullandığı gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına mahkûm ettiğini yazdı.
Gazetenin haberine göre DJ Dax J, kamu önünde ahlâksızlık ve halkın ahlak değerlerini ihlal etmekten suçlu bulundu.
Tunus'un Nabeul kentinde remixin çalındığı gece kulübü, ezanlı remix görüntülerin yayınlanmasının ardından kapatıldı.
DJ Dax J, olaya ilgili olarak yaptığı açıklamada, çaldığı müzikle incitmiş olabileceği herkesten özür dileyerek, “Hiç kimseyi üzmek veya rencide etmek istemedim” dedi.
Öte yandan Nabeul kentinin belediye başkanı Mnaouar Ouertani, “Dini duygularımıza saldırılara izin vermeyeceğiz” açıklamalarında bulundu.
Guardian, Berlin’de yaşayan DJ Dax J’nin cezasını Tunus hapishanesinde çekme olasılığının düşük olduğunu yazdı.
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