FKÖ: ABD İsrail’in katliamlarını örtme amacıyla propaganda yürütüyor

Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca Filistinlinin şehit olduğu şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) talebini ikinci kez reddetmesine rağmen soruşturma açılması talebini yineledi.

ABD’nin Filistinlilere karşı kışkırtıcı bir üslupla İsrail’in katliamlarını savunmak için uluslararası bir propaganda yürüttüğünü ifade eden Ureykat, “ABD, İsrail’in katliam ve suçlarını savunmak için Filistinlilere karşı bir kampanya yürütüyor.” dedi.

Ureykat, Washington’un şehit edilen Filistinlileri görmezden geldiğini belirterek, “ABD yönetimi, 50 yıldan fazladır süren işgalin sona ermesi ve özgürlük için insani ve siyasi hakları çerçevesinde barışçıl gösteri düzenleyen, tamamen savunmasız, sivil halkımızın onlarca evladının şehit edilmesini kasıtlı bir şekilde görmezden geliyor.” ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM Daimî Temsilcisi Nikki Haley’e ahmak ve beceriksiz diyen Ureykat, “Filistin halkına düşmanlığını ispat eden ahmak ve beceriksiz kadın, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor.” dedi.

Ureykat, ABD’nin İsrail yanlısı politika ve kampanyalarının İsrail’i cesaretlendirdiğini belirterek, “ABD yönetiminin mevcut politikaları, İsrail'e, yerlerinden edilmiş olanların evlerine geri dönme haklarını talep etmek için barışçıl bir şekilde gösteri düzenleyen Filistinlilere karşı saldırganlığını sürdürmesi için açık bir teminat veriyor.” ifadelerini kullandı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.