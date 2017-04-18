Facebook canlı yayında cinayet işleyen adam ölü bulundu
Facebook canlı yayında yaşlı bir adamı öldüren katil zanlısı Steve Stephens öldü.
- star.com.tr
74 yaşındaki Robert Godwin'i Facebook'ta canlı yayındayken öldüren zanlı Steve Stephens Ohio'nun Cleveland şehrinde bulundu.
Pensilvanya polisinin verdiği bilgiye göre, kısa bir kovalamacadan sonra Stephens kendine ateş edip olduğu yerde öldü.
Pazar gününden beri aranan katil zanlısı Steve Stephens'ın fotoğrafı şehrin her yerine asılmıştı.
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