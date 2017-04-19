Facebook cinayeti zanlısı ölü bulundu

İskoçya Başbakanı İngiltere'ye ateş püskürdü!

İngiltere'deki erken seçim kararı, İskoçya'da deprem etkisine yol açtı. Başbakan Sturgeon kararı 'yakın siyasi tarihin en olağanüstü U-dönüşlerinden biri' olarak nitelendirdi.