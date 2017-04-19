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Facebook cinayeti zanlısı ölü bulundu

ABD'nin Cleveland kentinde, kız arkadaşıyla tartıştığı için işlediği cinayeti sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayınlayan zanlı aracında ölü bulundu.

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ABD’nin Ohio eyaletinde Paskalya Bayramı'na rastlayan geçen pazar günü meydana gelen cinayetin zanlısı Steven Stephens, Pennsylvania eyaletinin Erie bölgesinde aracında ölü bulundu. Pennsylvania eyalet polisinin yaptığı açıklamada, zanlı Stephens'ın silahıyla kendisini öldürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Steven Stephens cinayeti Paskalya Bayramı'na rastlayan geçen pazar günü Cleveland'da işlemişti.

Kız arkadaşı Joy Lane ile tartışan Stephens, Facebook'tan canlı yayınladığı telefon konuşmasında 13 kişiyi öldürdüğünü belirtmiş, daha sonra da yol kenarında durdurduğu 74 yaşındaki Robert Godwin adlı siyahiyi silahla vurarak öldürmüştü.

Cinayeti işledikten sonra telefonunu kapatarak izini kaybettiren zanlının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatılmıştı.

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