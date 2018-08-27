Facebook ve İnstagram Myanmar ordusunun hesaplarını dondurdu

Dakikalar sonra sosyal medya devi Facebook ve Instagram, Myanmar ordusunun tepesindeki isimlerin ve resmi hesabın yasaklandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar ordusunun en tepesindeki komutanların Arakanlı Müslümanlar'a 'soykırım' amacıyla operasyona giriştiğini duyurdu.

BM insan hakları araştırmacılarının yayınladığı rapor, uluslararası haber ajansları Reuters ve AP tarafından 'son dakika' koduyla dünyaya geçildi.

Myanmar Genelkurmay Başkanı ve diğer generallerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmasını isteyen rapora göre, hükümetin başındaki Aung San Suu Kyi'nin de işlenen korkunç suçlarda rolü var.

Katliamlar ve tecavüzlere yer veren rapor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Myanmar'a yaptırım uygulanması ve orduya da ambargo getirilmesi için çağrıda bulundu.

FACEBOOK YASAKLADI

Sosyal medya devi Facebook ile Instagram, BM açıklamasından dakikalar sonra Myanmar ordusunun hesaplarını dondurdu. Yasaklanan 20 hesap arasında Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile ordu televizyonu da var.

Myanmar ordusunun operasyonları, bir yıl önce 25 Ağustos tarihinde başlamıştı. Binlerce Müslümanın öldürüldüğü operasyonlarda, yakılan köyler haritadan silinmişti.

Ordunun saldırılarından kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e sığındı, sınırdaki nehirde onlarcası boğuldu.

Bangladeş'te hayata tutunmaya çalışan onbinlerce Arakanlı Müslüman, operasyonun yıldönümünde dev bir protesto gösterisi düzenlemişti. 'Dünyanın en büyük mülteci kampında' "Bir daha asla" pankartı açan sığınmacılar, adalet talep etmişti.

(Milliyet)