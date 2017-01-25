Facebook yayýný sýrasýnda intihar etti

Bir ailenin yanýnda evlatlýk olarak yaþayan Nakia Venant adlý genç kýz, pazar gecesi geç saatlerde Facebook hesabýndan canlý yayýna baþladý. Herhangi bir sorunu olmadýðý öne sürülen Venant, yayýn sýrasýnda banyoya girip cam kapýya baðladýðý atkýyla intihar etti. Sabaha karþý saat üçte canlý yayýnlanan intiharý izleyen Venant’ýn bir arkadaþý, polisi arayarak durumu bildirdi. Ancak polise verilen adres yanlýþ çýktý. Genç kýzýn baþka bir arkadaþýndan doðru adresi alarak evi bulan polis, Venant’ýn cansýz bedeniyle karþýlaþtý. Venant’ý yaþama döndürmek için yapýlan müdahaleler sonuç vermedi. Kýzý evlatlýk edinen çiftin, olay sýrasýnda evde olduklarý ve uyuduklarý açýklandý.

Genç kýzýn intihar ettiði görüntüler 14 bin kez izlendi

Olayýn ardýndan açýklama yapan Facebook yönetimi, belirlenen kullaným kurallarýný ihlal eden canlý yayýnlarýn belirlenmesi için 24 saat çalýþan bir ekiplerinin olduðunu belirtti. Açýklamada, benzer olaylarýn görülmesi durumunda güvenlik güçlerine ve Facebook’a en kýsa sürede bildirilmesi istendi.