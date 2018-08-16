Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Faciadan dönüldü! Yolcu uçağı yere çarparak indi

Çin'in Xiamen Havayolları'na ait bir Boeing 737 yolcu uçağı, Filipinler'in Manila şehrinde yere çarparak zorunlu iniş yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AirLive'de yer alan habere göre, MF8667 sefer sayılı uçak yaklaşık bir saat boyunca Manila üzerinde tur attı.
 
İlk iniş girişimi başarısız olan bir motoru arızalı Boeing 737-800 uçağı, ikinci iniş girişiminde pistten savrulması sonucu pistin yanındaki alana çarparak durdu.
 
 
Uçaktaki yolcu sayısı, ölü ya da yaralı sayısına dair herhangi bir bilgi verilmezken, uçaktaki yolcuları tahliye işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. (Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA