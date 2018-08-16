Faciadan dönüldü! Yolcu uçağı yere çarparak indi
Çin'in Xiamen Havayolları'na ait bir Boeing 737 yolcu uçağı, Filipinler'in Manila şehrinde yere çarparak zorunlu iniş yaptı.
AirLive'de yer alan habere göre, MF8667 sefer sayılı uçak yaklaşık bir saat boyunca Manila üzerinde tur attı.
İlk iniş girişimi başarısız olan bir motoru arızalı Boeing 737-800 uçağı, ikinci iniş girişiminde pistten savrulması sonucu pistin yanındaki alana çarparak durdu.
Uçaktaki yolcu sayısı, ölü ya da yaralı sayısına dair herhangi bir bilgi verilmezken, uçaktaki yolcuları tahliye işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. (Sputnik)
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