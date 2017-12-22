Fahreddin Paşa Medine'yi müdafaa ederken BAE Dışişleri Bakanı'nın ceddinin ne yaptığı belli oldu

Paylaşımından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'i kınayan Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Dede, söz konusu görüşlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.



İslam adına mücadele veren yiğit bir komutanın böyle anılmasına üzüldüklerini anlatan Dede, şöyle konuştu:



"Bu paylaşım İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramaz. Bu İslam birliği adına talihsiz bir paylaşım olmuş ve bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Fahrettin Paşa, İslam adına korkusuzca Medine'yi canı pahasına korumuş büyük bir komutandır. Böyle büyük bir komutana yapılan saygısızlık bizleri fazlasıyla üzmüştür. Babası da dönemin İngiliz ajanı olan Zayed'i paylaşımından dolayı kınıyoruz ve yanlışı düzeltmesini bekliyoruz."



"Asla kabul edilemez"



Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan da bakanlık makamında olan bir kişinin böyle bir mesajı paylaşmasına anlam veremediğini söyledi.



Böyle bir ortamda bu olayın yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Bozoğlan, şunları kaydetti: "Müslümanların birleşmeye en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde bunun yapılması hoş olmadı. Bir Müslüman bakanın Müslüman bir ülkenin geçmişini kötülemesi kendisine yakışmadı. Osmanlı ve Türkiye'yi küçük düşürme hakkına sahip değildir. ABD ve İsrail'in yaptıkları karşısında İslam ülkeleri birleşmek zorundadır. Türkiye'nin liderliğinde bu adım atılmıştır. Zayed'in paylaşımı üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez."



Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede ise Fahrettin Paşa'nın mukaddes emanetleri ölümü pahasına koruduğunu ve Türkiye'ye getirerek yok olmasını önlediğini söyledi.



Zayed'in paylaşımından bir Müslüman olarak çok rahatsızlık duyduklarını anlatan Dede, "Fahrettin Paşa Medine'yi savunurken Zayed'in dedeleri İngilizlere ajanlık yapıyordu. Arapların ve tüm İslam aleminin savunucusu olan Türklerin atasına atılan bu çirkin iftirayı kınıyorum." diye konuştu.