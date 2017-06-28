FARC tamamen silahlara veda etti

"Anlaşma Kolombiya halkı için"

Barış anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmasının ardından Mesetas kentinde FARC üyelerinin, hükümet temsilcilerinin ve BM yetkililerinin katıldığı bir tören düzenlendi. Törende konuşan FARC lideri Londoño, barış sürecinin devam etmesini arzuladığını söyleyerek 'Kolombiya'yı başarısızlığa uğratmadık. Üzerimize düşeni yapıyoruz, bugün silahları bırakıyoruz" diye konuştu. Demokrasinin, FARC'ın sivil yaşama dönmesi için kollarını açtığını ve militanların güvenliğinin garanti edileceğini belirten Londoño, şöyle devam etti: "Anlaşmalar kutsaldır, onlara uymak için imzalanmıştır. Barış anlaşması FARC için değildir, Kolombiya halkı içindir. "

"FARC var olmaya devam edecek"

Londoño, silahların tesliminin FARC için bir son olmadığını, sadece 50 yılı aşkın bir zamandır devam eden silahlı ayaklanmanın sonu olduğunu hatırlatarak örgütün legal yollarla ve silahsız bir biçimde var olmaya devam edeceğini söyledi.

Törende konuşan BM Kolombiya Misyonu şefi Jean Arnault ise 2016'dan beri iki taraflı ateşkese olan inancın tam olduğunu ve bunun sonucunda toplamda 7 bin 132 silah teslim aldıklarını söyledi. Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 52 yıldır devam eden savaşı sona erdiren barış anlaşması Küba'da 25 Ağustos 2016'da imzalanmıştı.