Fas 33 yıl sonra Afrika Birlği’nde

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkesi adına 33 yıl aradan sonra katıldığı Afrika Birliği Zirvesi'nde, kendini evinde hissettiğini söyledi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 28. Afrika Birliği Zirvesi'nin kapanış oturumunda konuşan Muhammed, "En sonunda evimdeyim ve sizleri gördüğüm için mutluyum. Hepinizi özledim." ifadelerini kullandı.

Fas'ın, kıtanın istikrarlı ve hızlı büyüyen ülkelerinden olduğuna dikkati çeken Kral 6. Muhammed, yıllar önce ayrıldıkları Afrika Birliğine yeniden kabul edildikleri için üyelere teşekkürlerini sundu.

Kral 6. Muhammed, Fas'ın uzun yıllardır Afrika Birliğinde olmamasına rağmen kıtadaki birçok ülkeyle sıkı ilişkiler geliştirdiklerini ve onlarca ikili anlaşma yaptıklarını vurguladı.

FAS'IN AFRİKA BİRLİĞİ'NDEN AYRILMA SÜRECİ

Fas, 1984 yılında Batı Sahra'nın Afrika Birliği'ne kabul edilmesi üzerine birlikten ayrılma kararı almıştı. Rabat yönetimi için "kırmızı çizgi" olan Batı Sahra meselesi, Fas'ın dış politikasını doğrudan etkileyen etmenlerin başında geliyor.

Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu öne süren Polisario Cephesi, Fas'a karşı silahlı ve siyasi mücadele veriyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) tüm çözüm önerilerine rağmen krize çözüm bulunamasa da taraflar arasında 1991 yılında sağlanan ateşkes geçerliliğini koruyor