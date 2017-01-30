Fas Afrika Birliğine katılıyor

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da bugün başlayacak olan Afrika Birliği zirvesine 54 ülke katılacak. İki gün sürecek olan zirve de Fas’ın Afrika Birliğine katılımı ve yeni başkan seçimi gündem de olacak.

Fas 33 yıl önce “Sahrawi Arap Demokratik Cumhuriyeti”nin Afrika Birliğine alınması kararını protesto amaçlı birlikten ayrılmıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed ise tekrardan birliğe girme çalışmalarını başlatarak 42 devletle görüştü. 54 ülkenin bulunduğu Afrika Birliği’nde 42 ülke koşulsuz olarak Fas’ın üyeliğinin yenilenmesini destekleyeceklerini belirtti.