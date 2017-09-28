Fas Hükümet Sözcüsü Halfi: Fas Krallığı her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandumu tanımadıklarını ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını bildirdi.

Halfi, başkent Rabat'ta düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, AA muhabirinin IKBY'deki gayrimeşru referanduma ilişkin sorusunu yanıtladı.

Fas'ın dış politikasının ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde şekillendiğini belirten Halfi, "Fas Krallığı, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır. Bu duruş, Fas'ın en eski ve önemli esaslarından biridir. Nasıl ki kendi ülkemizin bölünmesini istemiyorsak Irak, Suriye ve diğer ülkelerin topraklarının da bölünmesine karşıyız." diye konuştu.

Halfi ayrıca, Fas Kralı 6. Muhammed'in Afrika Birliği Zirvesinde uluslararası kamuoyunu Arap bölgesindeki parçalanma projelerine karşı uyardığını da hatırlattı.