Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fas Hükümet Sözcüsü Halfi: Fas Krallığı her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır

Fas Hükümet Sözcüsü Halfi, IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru referandumu tanımadıklarını ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandumu tanımadıklarını ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını bildirdi.

Halfi, başkent Rabat'ta düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, AA muhabirinin IKBY'deki gayrimeşru referanduma ilişkin sorusunu yanıtladı.

Fas'ın dış politikasının ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde şekillendiğini belirten Halfi, "Fas Krallığı, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır. Bu duruş, Fas'ın en eski ve önemli esaslarından biridir. Nasıl ki kendi ülkemizin bölünmesini istemiyorsak Irak, Suriye ve diğer ülkelerin topraklarının da bölünmesine karşıyız." diye konuştu.

Halfi ayrıca, Fas Kralı 6. Muhammed'in Afrika Birliği Zirvesinde uluslararası kamuoyunu Arap bölgesindeki parçalanma projelerine karşı uyardığını da hatırlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü, 30 yaralı

Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü, 30 yaralı

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA