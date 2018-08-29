Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fas ile Küba arasındaki diplomatik kriz sona erdi

Fas ile Küba arasında, bu ülkenin Polisario Cephesi'ne destek vermesi nedeniyle 38 yıl önce başlayan diplomatik kriz sona erdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fas Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Küba'nın yeni Rabat Büyükelçisi Elio Eduardo Rodríguez Perdomo, güven mektubunu Fas Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Ezrak'a sunarak göreve başladı.

Kral 6. Muhammed geçen nisan ayında Bugalib el-Attar'ı Havana Büyükelçisi olarak atamış ve Attar, güven mektubunu haziran ayında Küba Devlet Başkanına sunmuştu.

Fas, 1980'de, Polisario Cephesi'ne destek verdiği gerekçesiyle Küba ile olan diplomatik ilişkilerini kesmişti. Fas, Nisan 2017'de Küba ile diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi düzeyinde yürütüleceğini açıklamıştı. Küba hala Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en komik hayvanları

Dünyanın en komik hayvanları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA