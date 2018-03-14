Fas ile Sırbistan arasındaki iş birliği görüşmeleri

Başbakanlık tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Dacic’in başkent Rabat’ta Osmani ile bir araya geldiği, görüşmede, iki ülke arasında, sanayi, eğitim, yenilenebilir enerji, uçak endüstrisi ve ekonomi alanında iş birliği ile karşılıklı yatırım olanaklarının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde somut adımlar atılması, ekonomi ve siyaset dünyasının önemli aktörlerinin bir araya gelmesinin gerekliliği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic’in, ekim ayında düzenlenecek Uluslararası Belgrad Kitap Fuarı'na, Fas’ı şeref konuğu olarak davet ettiği bilgisi de paylaşıldı.