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'Fas, Kuzey Afrika'da AB'nin stratejik ortağıdır'

Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Komisyonu Üyesi Johannes Hahn, Fas'ı, Kuzey Afrika'da ve kıtanın tamamında önemli stratejik bir ortak olarak gördüklerini belirtti.

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Hahn'ın, Fas'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yazılı bir açıklama yapıldı.

"AB, Fas'ı, Kuzey Afrika'da ve kıtanın tamamında önemli stratejik bir ortak olarak görüyor." ifadesini kullanan Hahn, AB'nin Fas'la birçok fırsat ve zorluğu paylaştığını kaydetti.

Hahn, başkent Rabat'a gerçekleştireceği ziyaret sırasında, küçük ve orta ölçekteki işletmeleri desteklemek için AB'nin finanse edeceği programlara imza atacağı bilgisini verdi.

Açıklamaya göre AB'li yetkilinin, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed bin Şabun ile görüşmesi bekleniyor.

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