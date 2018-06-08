Fas tarihinde ilk defa Kral 6. Muhammed huzurunda düzenlenen protesto eyleminde bir bakanın istifası istendi.



Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, halkı selamlayan Fas Kralının huzurunda Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş’un istifasını isteyen pankart açan onlarca gösterici, bakanın aleyhinde sloganlar atıyor.



Kral 6.Muhammed’in ülkenin kuzeyinde yer alan Tanca kentinden başkent Rabat’a dönüşündeki yol güzergahında düzenlenen protesto eyleminde, “Tek Kralımız 6. Muhammed… Ahnuş istifa” pankartı açıldı.



Fas Kralı halkı selamlayıp bölgeden uzaklaşırken, ilk kez ülkede bu tarz bir eylem gerçekleştirilmesi dikkati çekti.



Fas’ta 20 Nisan’dan bu yana düzenlenen boykotta, aralarında Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş'a ait akaryakıt şirketi "Afriquia”ın yanı sıra eski Fas İşverenler Federasyonu Başkanı Meryem Bin Salih'in sahip olduğu ve ülkenin önde gelen su markalarından "Sidi Ali" ve Fransız menşeli "Santral Danone" şirketlerinin malları da boykot ediliyor.



Bu firmalara ait ürünlerin normal fiyatlarının üstünde satıldığı gerekçesiyle Nisan ayında bazı aktivistler tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla başlatılan boykot hareketi ulusal çapta devam ediyor.