Fas tehlikeli atıklarla ilgili "Bamako Sözleşmesi'ni kabul etti Fas hükümetinin, tehlikeli atıkların Afrika'ya ithalinin yasaklanması, Afrika'da tehlikeli atıkların sınır ötesi hareketlerinin kontrolü ve yönetimine ilişkin düzenlenen Bamako Sözleşmesi'ni kabul ettiği bildirildi.