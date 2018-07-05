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Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan onlarca kişi, Rif Hareketi mensuplarına verilen cezalara tepki gösterdi

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan onlarca kişi, Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindekilere verilen cezalara tepki gösterdi.

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Fas'ın başkenti Rabat'ta, Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindekilere verilen hapis cezaları protesto edildi.

Parlamento binası önünde toplanan onlarca kişi, hapis cezasına çarptırılan Rif Hareketi mensuplarının serbest bırakılmasını istedi. Göstericiler, "Halk dikta rejiminin düşmesini istiyor", "Halk tutukluların serbest bırakılmasını istiyor" sloganları attı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında, gösterileri organize etmek suçlamasıyla yargılanan Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi yirmişer yıl hapse, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Fas yönetimi, 1998 yılında Jerada'da bazı kömür ocaklarını kapatmıştı. Kentte metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Protestolar, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesine kadar kısa süreliğine duraklamıştı.

Öte yandan El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler geçen yıl mayısta yeniden başlamıştı.

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