Fas’ın kuzeyindeki toplumsal gerginlik

El-Huseyma yerel yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzey bölgesinde gösterilerin başlamasına sebep olan balıkçı Muhsin Fikri’nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarının yasa dışı olduğu ve yerel yönetimin gösterilere izin vermeyeceği belirtildi.

Sosyal medya üzerinden kimliği belirsiz kişilerce yapılan gösteri çağrılarına uyulmaması istenen açıklamada, “Huseyma yerel yönetimi 27 ve 28 Ekim tarihlerinde halka açık yerlerde gösteri ve yürüyüş yapılmasını yasaklama kararı almıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Fas'ın kuzeyindeki Huseyma kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler mayısta yeniden başlamıştı.

Resmi açıklamalara göre, mayıs ayından bu yana devam eden gösterilerde aralarında yerel medya mensuplarının da bulunduğu 250'nin üzerinde eylemci gözaltına alınarak haklarında hukuki işlem yapıldı.