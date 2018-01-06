Faslı Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılması meclise sunulacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın yasadışı Kudüs kararına tepki olarak Fas Doğruluk ve Modernlik Partisi (PAM) meclise Faslı Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılması tasarısını sunacak.

İşgalci İsrail rejimine karşı sert tutumlarıyla ön plana çıkan PAM, aynı zamanda Fas'ın işgalci rejim ile olan siyasi ilişkilerini de bitirmesini talep ediyor.

Söz konusu tasarının gündeme gelmesiyle tepkilerini dile getiren Faslı Yahudiler, PAM tasarısını "pervasız" olarak nitelendirdi.