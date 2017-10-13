Fas’ta Afrika İşlerinden Sorumlu Delege Bakanlığı kuruluyor

Fas Parlamentosu ikinci yasama yılı açılışında konuşan Kral 6. Muhammed, Afrika Birliği’ne tekrar üye olmalarının ardından Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Afrika İşlerinden Sorumlu Delege Bakanlığı oluşturulacağını belirtti.

Fas kabinesinin 40’ıncı üyesi olacak bakanlığın, Fas ve Afrika Birliği arasındaki ilişkileri düzenlemesi bekleniyor.

Fas toprakları içerisinde yer alan ve bağımsızlık iddiasını sürdüren Batı Sahra'nın Afrika Birliği'ne üye olmasının ardından 1984 yılında birlikten çekilme kararı alan Fas, 33 yıl aradan sonra tekrar birliğe üye olmak için başvurmuştu. 30 Ocak 2017’de Addis Ababa'da düzenlenen 28. Afrika Birliği Zirvesi'nde Fas yeniden birliğe üye olmuştu.