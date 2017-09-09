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Fas'ta bir kadın önce evini ateşe verip ölüme atladı

Fas'ta bir kadın önce evi ateşe verdi, sonra ölüme atladı. Beton zemine düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • İHA
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Fas’ta evini ateşe veren bir kadın, ardından intihar için pencereye çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını ikna edemeyince branda açmaya karar verdi. Henüz branda açılmamışken aşağı atlayan kadını, itfaiye erlerinden biri tutmaya çalışşa da bunda başarılı olamadı. Beton zemine düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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