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Fas'ta DEAŞ operasyonu

Fas'ta, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Fes kentinde düzenlenen operasyonla çökertilen 4 kişilik terör hücresi ile bağlantılı olduğu belirtilen DEAŞ üyesi 2 kişinin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Operasyonda, örgütsel dokümanlar ile bir takım silahların da ele geçirildiği aktarıldı.

FAS'DA DEAŞ'A BÜYÜK OPERASYON

Açıklamada ayrıca, soruşturmanın devam ettiği ve sorgusu tamamlanan şüphelilerin savcılığa sevk edileceği kaydedildi.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Meclis İçişleri Komitesi'ne dün yaptığı açıklamada, 2017 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda Fas ile komşu ülkeleri tehdit eden 10 terör hücresinin çökertildiğini duyurmuştu.

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