Fas’ta Halep’e destek gösterisi

Fas’ta, Suriye’nin Halep kentindeki sivil halka yönelik saldýrýlar protesto edildi.

Tevhid ve Islah Hareketi’nin çaðrýsýyla baþkent Rabat’ýn 30 kilometre kuzeyinde yer alan Kenitra kent merkezinde bir araya gelen göstericiler, "Kenitra, Filistin ve Suriye ile dayanýþma içerinde", "Halep yanýyor" yazýlý pankartlar açtý.

Ýnsan haklarý aktivistleri, hukukçular ve üniversite öðrencilerinin katýldýðý gösteride Esed rejimi ve destekçileri aleyhinde slogan atýldý, Halep'te sivillere yönelik saldýrýlar protesto edildi.

Gösteride, Tevhid ve Islah Hareketi Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Semir Þehid, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, “Bu gösteri ile zalim Esed rejiminin Halep ve Suriye genelinde yaptýðý katliamlarý kýnýyoruz. Suriyelilerin uðradýðý bu zulmü þimdiye kadar hiçbir halk görmedi. Suriyelileri bu mücadelelerinde destekliyor ve mücadelelerinin baþarýyla sonuçlanmasýný temenni ediyorum.” dedi.