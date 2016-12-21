Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fas’ta Halep’e destek gösterisi

Fas’ta, Suriye’nin Halep kentindeki sivil halka yönelik saldýrýlar protesto edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fas’ta, Suriye’nin Halep kentindeki sivil halka yönelik saldýrýlar protesto edildi.

Tevhid ve Islah Hareketi’nin çaðrýsýyla baþkent Rabat’ýn 30 kilometre kuzeyinde yer alan Kenitra kent merkezinde bir araya gelen göstericiler, "Kenitra, Filistin ve Suriye ile dayanýþma içerinde", "Halep yanýyor" yazýlý pankartlar açtý.

Ýnsan haklarý aktivistleri, hukukçular ve üniversite öðrencilerinin katýldýðý gösteride Esed rejimi ve destekçileri aleyhinde slogan atýldý, Halep'te sivillere yönelik saldýrýlar protesto edildi.

Gösteride, Tevhid ve Islah Hareketi Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Semir Þehid, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, “Bu gösteri ile zalim Esed rejiminin Halep ve Suriye genelinde yaptýðý katliamlarý kýnýyoruz. Suriyelilerin uðradýðý bu zulmü þimdiye kadar hiçbir halk görmedi. Suriyelileri bu mücadelelerinde destekliyor ve mücadelelerinin baþarýyla sonuçlanmasýný temenni ediyorum.” dedi.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Atýþ poligonunda intihar giriþimi

Atýþ poligonunda intihar giriþimi

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Rýdvan Dilmen annesini kaybetti

Rýdvan Dilmen annesini kaybetti

Avrasya Tüneli'nden geçiþler baþladý

Avrasya Tüneli'nden geçiþler baþladý

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA