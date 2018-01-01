Fas'ta Kudüs'e destek gösterisi düzenlendi

Fas'ın doğusundaki Raşidiye kentinde, Sivil toplum örgütleri tarafından "Faslılar Filistin için" temasıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Etkinliğe katılan Faslılar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınayarak, hükümet ve halkların bu kararın engellenmesi için gerekli tüm yöntemleri kullanmasını istedi.

"Fas ve Filistin bayrakları yer aldı"

Göstericiler, "Raşidiye sakinleri, ABD'nin Kudüs hakkındaki acımasız kararını kınıyor ve Filistinlileri destekliyoruz" yazılı bir pankart taşıdı.

Kudüs ve Filistin halkına yönelik desteklerin ifade edildiği çeşitli sloganların atıldığı gösteride, Fas ve Filistin bayrakları yer aldı.

Gösteride ayrıca bazı müzik grupları da sahne aldı.