Fas’ta Kurban Bayramı dolayısıyla 665 mahkum affedildi

Fas Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kurban Bayramı münasebetiyle, Kral 6. Muhammed tarafından imzalanan kraliyet kararnamesi ile çeşitli suçlardan mahkumiyeti bulunan veya yargılanmasına devam edilen 665 kişi hakkında af kararı verildi.” ifadelerine yer verildi.

Verilen af kararı ile mahkumlardan 563’ünün cezalarında indirime gidildiği belirtilen açıklamada, 102 mahkumun ise serbest bırakıldığı vurgulandı.

Fas Kralı 6. Muhammed, Kral ve Halk İhtilali Günü dolayısıyla geçen ay 415 mahkumu affetmişti.