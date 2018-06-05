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Tosya’da deprem sonrası ilçe merkezde yılan yakalandı

Kastamonu’nun Tosya İlçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve son olarak geçtiğimiz akşam saat 23.44 sıralarında merkez üstü Tosya olan 3.7 şiddetinde yaşanan deprem sonrası ilçeyi yılan bastı.

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Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, son 25 günde gelen ihbarlarda yaklaşık 3 adet yılan vakasından 1 yılanı yakalayıp doğal yaşama bıraktı. Diğer iki ihbarda itfaiyenin olay yerine gelmesi ile birlikte yılanlar kaçtı.

Yetkilileri yılanların son günlerde gelen ihbarlarda, evlerin içine, arabaların kaputlarına, bahçelere ve su borularına kadar girebileceğini bu konularda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz gece yarısı yaşanan deprem sonrası yer altında yaşanan toprak kaymaları sonucu yılanların ortaya çıkabileceği fakat bu yılanların herhangi bir deprem veya başka afetlerin habercisi olmadığı yönünde açıklama yaptılar.

Bazı yılanların zehirli olabileceği uyarısında bulunan itfaiye ekipleri, bu tür durumda kendilerine haber verilmesini istedi. Ekipler, yılan ve benzeri yabani hayvanların bulunması durumunda dokunulmaması gerektiğini söyledi.

 

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