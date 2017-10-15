Fas'tan Arakan çağrısı: İnsanlık krizi Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulunda görüşülsün

Fas Parlamentosunun ikinci kanadı olan Danışmanlar Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen 137. PAB Genel Kurulu'na katılan Fas heyetinin, Myanmar’da zulüm, şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık krizinin görüşülmesi için öneride bulunduğu belirtildi.

Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara yönelik tutumunun bir trajediye dönüştüğü belirtilen açıklamada, Fas’ın, krizin başından bu yana olduğu gibi her zaman Arakanlı Müslümaların yanında yer alacağına vurgu yapıldı.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Geçen ay bölgeye acil insani yardım gönderen Fas'ta, Arakalı Müslümanlar için bir çok dayanışma gösterisi düzenlenmişti.