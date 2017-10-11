Fas, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımadığını açıkladı
Fas, İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımadığını açıkladı.
- AA
Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fas Krallığı'nın, uluslararası hukuk ilkelerine saygı duyulması bakımından, Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilanı için düzenlediği referandumu tanımadığı ve İspanya’nın toprak bütünlüğünden yana olduğu belirtildi.
Katalonya’da oylanan bağımsızlık referandumu sürecinin "sorumsuzca" olduğu değerlendirilen açıklamada, "İspanya’nın, anayasal düzenini ve ülke içindeki istikrarı koruyacağına güvenimiz tamdır. Uluslararası hukuka aykırı gerçekleşen bu süreci Fas Krallığı olarak tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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