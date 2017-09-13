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Faslı Tevhid ve Islah Hareketi alimleri tutuklayan Suudi Arabistan'a tepki gösterdi

Fas’ta Tevhid ve Islah Hareketi, Suudi Arabistan’da tutuklanan vaiz, akademisyen ve İslam âlimlerinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

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Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’da reform yanlısı barışçıl çalışmalar yapan vaiz, akademisyen ve âlimlerin tutuklanmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, tutukluların bir an önce salıverilmesi için Suudi Arabistan yönetimine çağrıda bulunuldu.
 
Açıklamada, kanuni dayanağı olmayan her türlü tutuklama ve alıkoymanın keyfi ve haksız olduğu belirtildi.
 
Suudi Arabistan'da iki gün önce 20'ye yakın, akademisyen, âlim ve davetçinin tutuklandığı, başta sosyal medyada olmak üzere birçok tutuklu yakını tarafından duyurulmuştu.
 

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