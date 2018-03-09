Fatih Camisi'ne yapılan saldırı protesto edildi

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sol Parti ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenen eylemde, camiye gerçekleştirilen saldırı kınandı ve bölgede ırkçı zihniyete yer olmadığı vurgulandı.

Son altı ayda ikinci kez İslam karşıtı saldırıya uğrayan Fatih Camisi önünde toplanan gruba cuma namazından çıkan cemaat de destek verdi.

“Kahverengi yerine renklilik” yazılı pankartların taşındığı eylemde ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yapan suçluların bir an önce bulunması istendi.

Gröpelingen belediye meclisi üyesi Barbara Wulff, böyle çirkin saldırılara tepkisiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, ''Gröpelingenliler olarak ırkçılığa karşı birlik olmaya devam edeceğiz. Eylemlerimizle yabancı düşmanlığına fırsat vermeyeceğiz“ dedi.

Eyleme katılan Ulrike Pala da “ Tüm ırkçı saldırılara karşı olan ilçemiz adına bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.” ifadesini kullandı.

Sol partili Raimund Gaebelein de ilçede Müslüman topluluğu ile 50 yıldır barış içerisinde yaşandığına dikkati çekerek, “Bu birlikteliğimizi korumak için en ufak ırkçı saldırılara karşı ortak dayanışmamızla tepki göstermeye devam edeceğiz. Bugün de bunun için buradayız. İslam düşmanlarının burada yeri olamaz.” diye konuştu.

Yeşiller partisinden eyalet meclisi üyesi Mustafa Kemal Öztürk ise Almanya genelinde ırkçı saldırıların arttığına işaret ederek, “Bu tür saldırıları önlemek için sivil toplum kuruluşların dayanışma göstermeleri çok önemlidir.” dedi.

Fatih Camisi Derneği Başkanı Zekai Gümüş ise yaşadıkları çirkin saldırı karşısında eylemi organize ederek kendileriyle dayanışma örneği gösterenlere teşekkür etti.

Yetkililere faillerin bulunması konusunda çağrısını yineleyen Gümüş, Almanya genelinde camilere saldırıların giderek arttığını vurguladı.

Gümüş, ''Sadece 2017 yılı içinde 950 saldırıda bulunulmuş, üstüne bize yapılan saldırılar da eklenmiştir. Cami cemaatimizin güvenini kazanmak açısından da yetkililerden bu konuda acil önlem almasını bekliyoruz. Bu çirkin saldırılar son bulsun.” diye konuştu.

Fatih Camisi’nin duvarlarına 4 Mart gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından renkli boyalarla İslam karşıtlığı içeren ifadeler yazılmıştı.