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FBI eski Direktörü Comey kitabında Trump'ı hedef aldı

FBI eski Direktörü Comey, 'Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik' isimli kitabında, Trump’ı hedef aldı.

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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Direktörü James Comey, "Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabında, Başkan Donald Trump’ı hedef aldı.

Görevine Mayıs 2017’de Başkan Trump tarafından son verilen Comey, bu ay yayınlanan kitabında Başkan Trump’ın "ahlakiliğini" sorguladı.

"Trump’ın ABD Başkanlığı orman yangını"

Yaklaşık 300 sayfalık kitapta Trump’ın ABD Başkanlığını "Orman yangınına" benzeten Comey, Trump için "Bu Başkan ahlaksız, gerçeklere ve kurumsal değerlere bağlılığı yok." ifadesini kullandı.

Comey’in kitabında, Başkan Trump’la çalışmanın yanındakiler için nasıl bir psikolojik baskı oluşturduğuna farklı örnekler vererek sıkça vurgu yapıp, Başkanın çevresindeki isimlere hakaretler ettiğini iddia etti.

"Küçük-büyük her şey hakkında yalan söylüyor"

Başkan Trump’ın da katıldığı bir toplantıya dair duygularını paylaşan Comey, kitabında, şu görüşlere yer verdi:

"Sessiz halkanın rızası. Patron mutlak bir şekilde kontrol ediyor. Sadakat yeminleri. Dünyaya biz ve onlar olarak bakıyor. Küçük-büyük her şey hakkında yalan söylüyor. Bazı organizasyonların sadakat kodları onları ahlakiliğin ve gerçeğin üstünde bir yere koyuyor."

Kitabında sıkça Trump’ın “yalan söylediğine” yönelik iddialarda bulunan Comey, Trump’ın ABD Başkanı olmasının ülkenin “değerlerine” aykırı olduğunu belirtti.

"Suratı biraz portakala benziyor"

Başkan Trump'ın görünüşü hakkında adeta dalga geçercesine yorumlarda bulunan Comey, Trump'a yönelik, şunları aktardı:

"Suratı biraz portakala benziyor, gözlerinin altında parlak bir yarım ay gibi beyazlık var, sanki güneşlenirken o bölgeler kapatılmış gibi. Saçları peruk, parlak sarı. Ellerini ilk gördüğümde ölçülerine takılmıştım, benimkinden küçüktü ama çok anormal değildi."

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