Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Temsilciler Meclisi Başkanı Edin Music, Anadolu Ajansı'nın (AA) başkent Saraybosna'daki ofisini ziyaret edip, çalışmalar hakkında AA Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik'ten bilgi aldı.

Music, beş yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren BHS servisini, başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek, "AA'nın Bosna Hersek'e gelmesiyle durağan ülke medyasına da canlılık geldi. Varlığınızdan ve çalışmalarınızdan son derece memnunuz." dedi.

"Sonuç Türk halkının ülkesine olan sevginin göstergesi"

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halk oylamasına da değinen Music, "Çıkan sonuç Türk halkının ülkesine olan sevginin göstergesi. Anayasa değişikliği için sandık başına giden Türk halkı, güçlü Türkiye için 'evet' dedi." şeklinde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi hakkında da değerlendirmede bulunan Music, hain girişimi büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını vurgulayarak, o gece gözünü kırpmadan gelişmeleri takip ettiğini anlattı.

O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir sözüyle Türk halkının harekete geçtiğini anımsatan Music,15 Temmuz'un Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Music, Türkiye'nin istikrarının etkin olduğu bölge için de son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Bu bağlamda, darbe girişiminin engellenmesi kilit öneme sahip." dedi.